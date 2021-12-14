Кабул, 14 декабря 2021, 20:28 — REGNUM На территории Афганистана произошли три взрыва, в результате которых погибли люди, сообщает 14 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на местные власти.
уточняется, что два взрыва прогремели в Кабуле, а ещё один — в афганской провинции Гильменд.
По разным данным, в результате взрывов в Кабуле погибли от одного до трёх человек.
Кроме того, власти провинции Гильменд сообщили о четырёх раненых в результате взрыва придорожной бомбы в южной части провинции.
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