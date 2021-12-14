Кабул, 14 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. На территории Афганистана произошли три взрыва, в результате которых погибли люди, сообщает 14 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Уточняется, что два взрыва прогремели в Кабуле, а ещё один — в афганской провинции Гильменд.

По разным данным, в результате взрывов в Кабуле погибли от одного до трёх человек.

Кроме того, власти провинции Гильменд сообщили о четырёх раненых в результате взрыва придорожной бомбы в южной части провинции.