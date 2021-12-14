* запрещённая в России организация

Кабул, , 20:28 — REGNUM Член комиссии по культуре движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахабуддин Ливал раскритиковал подход Исламабада к Афганистану, заявив, что пакистанская межведомственная разведка (ISI) является врагом Афганистана, сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Афганистан

"Правительство Пакистана — самая низкая, завистливая и грязная система во всем исламском мире», — заявил Ливал.

Ранее заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид также назвал пакистанское правительство антиисламским.

«Политическая система Пакистана не является исламской, вопросы религии не важны для правительства Пакистана», — отметил он.

В ноябре издание ForeignPolicy сообщило со ссылкой на источники, что разведывательная служба Пакистана работает над ограничением власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и усилением экстремизма в Афганистане посредством объединения недовольных членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других небольших групп джихадистов в рамках единой группировки.

Якобы в дальнейшем разведывательная служба Пакистана хочет использовать эту группировку в качестве рычага давления на нынешнее руководство в Кабуле для обеспечения защиты своих интересов в Афганистане.

Пакистанская межведомственная разведка (Inter-Services Intelligence) — основной орган внешней разведки и контрразведки Пакистана. Штаб-квартира пакистанской разведки находится в Исламабаде. В настоящее время её возглавляет генерал-лейтенант Фаиз Хамид. Была создана в 1948 году в целях укрепления обмена военной информацией между тремя ветвями вооружённых сил Пакистана после индо-пакистанской войны 1947 года, которая выявила недостатки в сборе разведывательных данных и координации между пакистанской армией, ВВС и ВМС.