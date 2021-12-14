Олег Айрапетов, 14 декабря 2021, 22:26 — REGNUM Условия Брестского мира постоянно нарушались немцами, но и без того они были чудовищно тяжелыми. Потери составили 26% населения, 4% территории, 37% урожая, 73% чугуна, до 75% угля. Брестский мир был рассчитан на длительную перспективу. Переход Украины под контроль Германии, а Донецкого района — под власть Украины должен был обеспечить невозможность быстрого восстановления экономики России, что было невозможно без собственной угольной базы. Перед началом Первой мировой войны Российская империя занимала 6-е место в мире по добыче угля, при этом объем его добычи составлял всего 3% мировой. В 1909 году добыча составила 1595,4 млн пудов, а потребление — 1857 млн пудов. В 1910 эти показатели составили 1522 и 1817; в 1911 — 1734,7 и 2067; в 1912 — 1901,5 и 2279; в 1913 — 2223,7 и 2685. Примерно 70% отечественного угля до начала мировой войны обеспечивал Донецкий бассейн.
В 1913 году, например, его добыча составила 1561 млн пудов. С передачей Батума Турции перекрывался путь поставок нефти из Баку к Черному морю. Северо-Кавказская нефть была также потеряна для РСФСР.
В отличие от Дагестана, в целом не проявлявшего враждебности по отношению к русскому населению, Чечня и Ингушетия, разделившаяся на сторонников большевистской и турецкой ориентации, была едина в действиях против казачьих станиц и русских городов.
Полковник А. Г. Шкуро, возвращавшийся домой со своими подчиненными через Грозный, увидел результаты этих набегов: «Лишь немногие уцелевшие крестьяне, бросив всё, с женами и детьми бежали в пределы Терской области. Там, где ещё недавно стояли цветущие русские села, утопавшие в зелени богатых садов, теперь лежали груды развалин и кучи обгоревшего щебня. Одичавшие собаки бродили и жалобно выли на пепелищах и, голодные, терзали раскиданные всюду и разлагавшиеся на солнце обезглавленные трупы русских поселян, жертв недавних боев». Железнодорожная связь также была нарушена. В январе 1918 г. отряды ингушей взяли и разграбили Владикавказ и ряд станиц Сунженской линии. Центр борьбы между сторонниками и противниками Советской власти переходил в Предкавказье.
Красным так и не удалось уничтожить Добровольческую армию при отходе с Дона. На Кубани положение было сложным. Весной обстановка стала меняться, со всей остротой встал вопрос о разделе земли, которая ранее принадлежала войску и делилась только между казаками. Теперь на нее претендовали и «иногородние»,
Армия отступила к казачьим станицам. В первые дни отступления положение было столь тяжелым, что среди добровольцев появились первые признаки паники. Доверие к командирам поколебалось. Возникла даже необходимость установить охрану командования. В этот момент изменениям подверглась и позиция донского казачества. Поддерживая Советы, оно раньше без особого энтузиазма относилось к идее раздела земли с участием неказачьего, «иногороднего» населения. С началом сева этот конфликт обострился и серьезно повлиял на симпатии и антипатии казачества. В казачьих областях гражданская война все больше принимала облик борьбы казаков с иногородними. Большое значение стал принимать и развязанный большевиками массовый террор против духовенства.
На Дону началось восстание, и сюда на объединение с повстанцами двинулась Добровольческая армия. Германское наступление нанесло мощный удар по отрядам Красной Армии и оказало помощь в решении этой задачи.
Несколько раз из рук в руки переходил Новочеркасск. Существенным подкреплением был приход бригады добровольцев с бывшего Румынского фронта под командованием полк. М. Г. Дроздовского численностью около тысячи человек.
Ее приход был неожидан и для красных, и для восставших донцов, сражавшихся за Новочеркасск. 25 апреля 1918 года город был взят. В тот же день немцы вошли в Ростов-на-Дону, заняв таким образом территорию Донской области. Формально это было сделано под предлогом защиты Украины от большевистской опасности. 28 апреля в Новочеркасске был проведен «Круг спасения Дона», на котором атаманом был избран ген. от кав. П. Н. Краснов. «Краснов был убежденный правый, монархист, — вспоминал активный участник Белого движения кн. Г. Н. Трубецкой. — Но в общем это был человек умный, честолюбивый, энергичный и неразборчивый в средствах». Своей задачей он считал отдельное государственное существование Дона, что, также как и на Украине, могло быть осуществлено только при немецкой поддержке.
5 мая атаман обратился к Вильгельму II с письмом, в котором сообщал о своем избрании, о желании создать самостоятельную республику и установить с Германией торговые отношения. 8 мая в Ночеркасск приехала германская делегация — Краснов получил заверения о том, что помощь ему будет оказана. Немцы получили возможность использовать Дон также, как они использовали Украину. Вслед за этим Эйхгорн занялся проблемой Черноморского флота. 11 мая фельдмаршал потребовал вернуть ушедшие в Новороссийск корабли в Севастополь. 8 июня последовал ультиматум сделать это в течение 6 дней. Немцы захватили Керчь и вслед за этим высадили десанты на Таманском полуострове. Сопротивление им оказывали только отряды красногвардейцев. Остановить наступление войск кайзера они не смогли. Под прикрытием немцев стали формироваться отряды сторонников Краснова и Деникина.
28 мая Ленин, ввиду невозможности обеспечить оборону Новороссийска с суши, отдал приказ об уничтожении всех судов флота и коммерческих пароходов, находившихся в этом порту. 17 июня часть кораблей — дредноут «Воля» и 7 эсминцев ушли сдаваться. Их провожал сигнал: «Судам, идущим в Севастополь: позор изменникам России». На следующий день оставшиеся корабли, включая дредноут «Свободная Россия», были затоплены у Новороссийска. Линкор затонул только после четвертого попадания в него торпеды. Последний корабль — эсминец «Керчь» — перед затоплением отправил телеграмму: «Всем, всем. Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии».
Положение большевиков на Кавказе ухудшалось с каждым днем. Положение на Кубани было тяжелым и в целом определялось конфликтом между зажиточной частью казачества и т. н. «иногородними»,
26 августа под командованием Е. И. Ковтюха три колонны красноармейцев (27 тыс. штыков, 3,5 тыс. сабель и 15 ор.) начали движение из окружения.
Их сопровождало огромное количество беженцев, до 10 тыс. чел. — это были семьи красноармейцев. Этот поход в сторону Черного моря и далее на Геленджик и Туапсе получил позже название «железный поток». По пути красноармейцы вынуждены были сражаться и с войсками меньшевистской Грузии. Тифлис решил воспользоваться ослаблением России и приступил к захвату Черноморского побережья вплоть до Туапсе. Бойцы Таманской армии разгромили грузинские войска и выбили из последнего города. 17 сентября группа Ковтюха вышла к Армавиру, где соединилась с войсками Сорокина. «Каждый таманец почувствовал, — вспоминал Ковтюх, — что он, наконец, вышел из несного, созданного коварным врагом стального кольца, которым он шел около 500 км. Голодный, босой и раздетый, преодолев трудно одолимые скалистые горы главного Кавказского хребта, разбив на своем пути крупные ополчения белогвардейцев и грузин, и наконец выйдя на широкий простор, вновь встретился со своими братьями по классу, крови, идее, такими же революционными войсками. Войска в радости кричали «Да здравствует Советская власть!».
В августе-сентябре 1918 г. в ходе наступления на Северном Кавказе армия Деникина после тяжелейших боев сумела нанести серьезное поражение Красной армии. Поражения на Кавказе сказывались и в Закавказье, что усложняло и без того тяжелое положение Советской России.
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