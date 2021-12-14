Ярославль, 14 декабря 2021, 20:25 — REGNUM 14 декабря в ярославском лицее №86 состоялась встреча врио губернатора области Михаила Евраева с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Глава региона поздравил ребят с победой в финале конкурса.
Школьники спросили Михаила Евраева о том, где учатся его дети, и какой жизненный путь они выбрали для себя.
Захар Баландин из Ярославля попросил главу региона порекомендовать места для посещения по программе «Пушкинская карта». Врио губернатора поделился своими впечатлениями о Волковском театре.
Победители «Большой перемены» получат премии в размере миллиона рублей. Педагоги, подготовившие лидеров «Большой перемены», будут удостоены премий в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, ярославский лицей №86 занял третье место в ТОП-30 лучших школ по рейтингу Всероссийского конкурса «Большая перемена». Учреждение получит 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.
Справка: В этом году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 2,5 млн. школьников, студентов техникумов и колледжей со всей страны. Ярославскую область в финале представляли 12 школьников: десять из них — учащиеся школ Ярославля, двое — из Рыбинска. Победителями стали ученики ярославского лицея №86 Алиса Дмитриевская, Александр Шляхтуров, Илья Трейер, Захар Баландин и Дмитрий Ращепкин, а также Александр Печаткин из рыбинского лицея №2 и учащаяся Ярославского колледжа сервиса и дизайна Анастасия Саврасова.