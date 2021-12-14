Ярославль, , 20:25 — REGNUM 14 декабря в ярославском лицее №86 состоялась встреча врио губернатора области Михаила Евраева с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Глава региона поздравил ребят с победой в финале конкурса.

Встреча Михаила Евраева с победителями конкурса «Большая перемена»

«Я поздравляю вас с победой и хочу сказать, что в жизни нет ничего невозможного. Все в ваших руках и если вы чувствуете свое призвание, что нужно идти по этому направлению, то надо смело идти по этому пути. В жизни все зависит исключительно от человека, — сказал Михаил Евраев. — Что касается, меня, я занимаюсь тем, что считаю нужным и с точки зрения работы, и самореализации. Для человека это важно. Без самореализации жить трудно, а когда что-то не устраивает в жизни, надо что-то менять.»

Школьники спросили Михаила Евраева о том, где учатся его дети, и какой жизненный путь они выбрали для себя.

«Дочка у меня пошла по медицинскому направлению, а сын еще в школе учится, заканчивает через пару лет. Я ему сказал: я тебе рекомендую пойти на юрфак, а дальше ты решишь, чем будешь заниматься. У меня первое экономическое образование, второе юридическое. Я считаю, что юридическое — это то образование, которое важно заканчивать не для того, чтобы работать юристом, а для того чтобы понимать, какие нормы действуют, что такое правовое поле. То, чему учат на юрфаке, дает некую «систему координат». Человек начинает по-другому видеть общество, государство, понимать взаимосвязь процессов. Становится другим мировоззрение», — ответил Михаил Евраев.

Захар Баландин из Ярославля попросил главу региона порекомендовать места для посещения по программе «Пушкинская карта». Врио губернатора поделился своими впечатлениями о Волковском театре.

«Мне очень понравился и сам театр, очень уютный и очень красивый. И спектакль очень хороший, захватывающий. Если сравнивать с театрами Москвы и Петербурга, то Первый русский отличает особая неповторимая атмосфера».

Победители «Большой перемены» получат премии в размере миллиона рублей. Педагоги, подготовившие лидеров «Большой перемены», будут удостоены премий в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, ярославский лицей №86 занял третье место в ТОП-30 лучших школ по рейтингу Всероссийского конкурса «Большая перемена». Учреждение получит 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.