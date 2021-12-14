Екатеринбург, , 20:22 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Декабристов ограбили банк. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Банк

Иван Шилов © ИА REGNUM

В руках у злоумышленника находился предмет, похожий на пистолет, а для устрашения персонала выстрелил. Добычей налётчика стали 10 млн рублей.

«Злоумышленник явно тщательно готовился к налёту, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей», — сказал Горелых. И добавил, что на вид подозреваемому почти 50 лет, а рост составляет 180−185 см. Лицо он спрятал под синей кофтой, а забрав добычу, он спешно ретировался.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личность нападавшего и обстоятельства совершения преступления.