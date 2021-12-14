Москва, , 20:21 — REGNUM Миротворческая миссия, осуществляемая Россией в Закавказье, будет сталкиваться с серьёзным противодействием Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

На взгляд эксперта, сопротивление, оказываемое Турцией, будет существенно усиливаться, так как её роль в регионе за последнее время бесспорно возросла.

«Турция в данном случае сыграла роль детонатора конфликта вокруг Карабаха. И поэтому России придётся прилагать максимум усилий по сравнению с тем, что было в прошлые десятилетия», — сказал эксперт.

Напомним, что в армяно-азербайджанском конфликте Турция открыто поддерживает Азербайджан, оказывая ему значительную политическую, экономическую и военную помощь.