Штутгарт, Германия, , 20:14 — REGNUM 14 декабря в Штутгарте на стадионе «Мерседс-Бенц-Арена» состоится первым матч шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Роберт Левандовски Fcbayern.com

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Ассистенты главного судьи — Жан Клеменс Нитцель и Рене Роде.

Составы команд:

«Штутгарт»: Флориан Мюллер, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанов, Ватару Эндо, Танги Кулибали, Атакан Каразор, Хироки Ито, Орел Мангала, Омар Мармуш, Филипп Ферстер.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Люка Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Бенжамен Павар, Марк Рока, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

На данный момент «Бавария» с двенадцатью победами и 37-ю очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Штутгарт», набрав лишь семнадцать очков, расположился на пятнадцатой строчке в непосредственной близости к зоне вылета.