Русе, Болгария, , 20:14 — REGNUM В ходе коммунальных работ на насосной станции в городе Русе на северо-востоке Болгарии был найден крупный бронебойный снаряд времен Первой мировой войны. Об этом 14 декабря пишет софийская газета «Монитор».

Артиллерийский снаряд начала прошлого века Rosgvard.ru

По данным регионального штаба минобороны Болгарии, на момент обнаружения боеприпас представлял серьезную опасность для близлежащих зданий и гражданского населения.

Согласно официальной информации, снаряд был вывезен за пределы города и утилизирован на одном из полигонов неподалеку от Русе силами взрывотехников местного филиала Национального военного университета им. Васила Левски.

Как отмечают эксперты, в Русе и прилегающих к нему районах местные жители периодически находят снаряды времен двух мировых войн. Часть обезвреженных боеприпасов находится в экспозиции городского музея и в частных коллекциях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии уничтожена партия боеприпасов времен Второй мировой войны