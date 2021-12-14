Лондон, , 20:13 — REGNUM В Британии за последние сутки заражение коронавирусом зафиксировано более чем у 59 тыс. человек, сообщает 14 декабря правительство страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Заражение вирусом COVID-19 выявлено у 59 610 человек. С учётом этих данных, общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 10 932 545.

Кроме того, за 24 часа умерли 150 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего с начала эпидемии число жертв коронавируса в Британии составляет 146 627.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Британии оглашает самые мрачные прогнозы развития эпидемии на фоне появления нового штамма «Омикрон».

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