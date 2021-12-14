Стокгольм, 14 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Вынесенный 14 декабря приговор белорусскому блогеру Сергею Тихановскому является «скандальными» и поводом для освобождения белорусских политзаключённых. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Инфоповод:Белорусского блогера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Выступая на конференции в Стокгольме, сообщает Bloomberg, глава германской дипломатии сказала: «Вердикт в отношении белорусского оппозиционера скандальный, требуем немедленного освобождения всех белорусских оппозиционеров».

Напомним, приговор Сергею Тихановскому и его сторонникам вынес 14 декабря Гомельский областной суд. Процесс начался 24 июня и шёл в закрытом режиме. Политзаключённые получили от 14 до 18 лет лишения свободы. Максимальный срок наказания получил Тихановский. У осужденных конфисковано около $1 млн в эквиваленте.

Центризбирком Белоруссии отказал Сергею Тихановскому в регистрации кандидатом в президенты. Вместо блогера кандидатом была зарегистрирована его жена Светлана Тихановская, а Сергей Тихановский возглавил её предвыборный штаб и в этом статусе был арестован во время легальной предвыборной агитации 29 мая 2020 года в Гродно. Для ареста МВД Белоруссии использовало провокацию с привлечением гражданок пониженной социальной ответственности. С обвинениями в адрес арестованного Тихановского выступила глава ЦИК Лидия Ермошина.

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