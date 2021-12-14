14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:08 — REGNUM Издание Times выбрало «Человеком года» предпринимателя и основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска. С состоянием в $250 млрд Маск считается самым богатым человеком в мире, хотя при этом он не владеет домом. При этом выбор Маска «человеком года» вызвал скептицизм прогрессивных американцев в онлайн-пространстве.

Илон Маск thierry ehrmann

Илон Маск Steve Jurvetson

Когда в понедельник, 13 декабря, Times объявила о своем выборе, часть левых в интернете пришли в ярость.

«Как же это глупо», — выразил недовольство репортер Люк Сэвидж из Jacobin.

«О, ради всего святого», — написала бывший конгрессмен из Калифорнии Кэти Хилл. Курт Барделла, консультант Демократической партии, заявил, что журнал потерял доверие, и назвал выбор «абсолютным позором».

«Илон не существовал бы без государственных субсидий, на которые он не перестает жаловаться», — написала писательница Молли Йонг-Фаст.

«Учитывая традицию @Time выбирать для этой «награды» худших людей на планете, я думаю, что это очень логичный выбор», — поиронизировал профессор Кас Муд из университета Джорджии.

«В год, отмеченный рекордным уровнем создания профсоюзов по всей стране, от John Deere до Amazon и Starbucks, @TIME чествует человека, который упивается нарушением трудового законодательства», — подчеркнул стратег и демократ Макс Бернс.

«В тот самый момент, когда вам казалось, что 2021-й не может стать хуже», — написал Холден Торп, редактор Science.

«Словно Маск до сих пор не был достаточно большим посмешищем», — отметил Оливер Уиллс, журналист The American Independent.

«Что стало для Times решающим фактором? Развал профсоюза?» — поинтересовался Аарон Хеэртас, активист и журналист-демократ.

При этом часть читателей Fox News не сочли кандидатуру Маска столь отталкивающей.

«Он самый богатый человек на планете, должно быть, он что-то делает правильно», — считает @812drew.

«На самом деле у меня недостаточно информации о Маске, чтобы понять, достоин ли он этого звания. И мы должны помнить, что это всего лишь журнал. Вот если Бог выберет кого-то в качестве Человека года, тогда я буду радоваться», — отмечает @OilersCup2022.

«Я тоже не слишком много о нём знаю, но слышал, что он предложил ООН выделить 6 миллиардов долларов на решение проблемы голода в мире, если они предложат жизнеспособный план. Если отбросить политику, это предложение кажется весьма похвальным», — отвечает @skinsgirl516.

Борьба с голодом Theeconomiccollapseblog.org

«Маск освоил космос и развил электромобили, которые действительно работают! Что еще им надо? Они хотят, чтобы Санта занимался нашим развитием?» — недоумевает @TX_TTU_Patriot.

«Почему многие боятся гениальных людей?» — интересуется @JustDucky94542.

«А почему так много людей легко обмануть и заставить восхищаться шарлатанами?» — отвечает @cjsob68.

«Это было неожиданно, не буду врать, он, в конце концов, провидец и человек, изменивший игру. Теперь он самый богатый человек на обложке журнала. Однако не все будут этому рады», — указывает @K7Row.

Напомним, ранее Маск заявил, что властям США необходимо отказаться от идеи финансирования станций зарядки электромобилей и введения налоговых льгот для них.

Станция подзарядки электромобилей Tesla (сс)Mike Mozart

По словам предпринимателя, ненужное финансирование предусмотрено законопроектом об инфраструктуре, разработанным администрацией президента США Джо Байдена. Власти рассчитывают помочь предприятиям, которые объединены в профсоюзы. Компания Tesla в их число не входит.

«Может быть, будет лучше, если закон не будет принят, — сказал Маск. — Я буквально говорю: избавьтесь от всех субсидий … я думаю, что правительству следует просто постараться уйти с дороги и не препятствовать прогрессу».