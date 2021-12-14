Минск, 14 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Законопроект «О республиканском бюджете на 2022 год» приняла 14 декабря Палата представителей — нижняя палата Национального собрания Белоруссии. Особое внимание в пока ещё не подписанном Александром Лукашенко законе уделено повышению налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

В республиканском бюджете на 2022 год планируемые доходы будут превышать расходы. Доходная часть на 6% превысит уровень 2021 года и составит 27,828 млрд белорусских рублей — без малого $11 млрд в эквиваленте по нынешнему реальному курсу. Расходы запланированы в размере 30,672 млрд бел.руб. (на 4,4% больше исполнения бюджета 2021 года).

Дефицит республиканского бюджета Белоруссии на 2022 год запланирован в размере 2,8447 млрд бел.руб. При этом декларируется его социальная направленность с увеличением расходов на здравоохранение.

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