Москва, , 19:53 — REGNUM О появлении в российском интернете так называемого движения «Мракоборец» пишут российские СМИ. Активисты позиционируют себя как противники «антиваксеров», также называемых «антипрививочниками». «Борцы» попали в поле зрения СМИ под конец года, их телеграм-канал появился 17 ноября 2021 г.

Иероним Босх. Фокусник

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СМИ обратили на них обратили внимание после того, как «борцы» стали массово жаловаться на паблики «противников вакцинации» в соцсетях. Через несколько дней после появления ТГ-канала они сообщили, что заблокировали ресурсы Марии Шукшиной.

Стоит отметить, что на деятельность этого движения обратили внимание несколько СМИ. Так, Daily Storm отмечает, что ТГ-канал «Мракоборца» покупает рекламу на крупных площадках и что один из создателей движения ранее являлся сотрудником «фабрики троллей» из Санкт-Петербурга, причём в начале 2010-х «он был близок к прокремлевским молодёжным движениям».

Отмечается также, что «Мракоборца» активно пиарят крупнейшие ТГ-каналы. Daily Storm указывает, что их материалы репостнули у себя в телеграмме Владимир Соловьёв, Сергей Карнаухов и Армен Гаспарян, — всё под видом «борьбы с антипрививочной пропагандой».

Накануне, 13 декабря, на сайте change.org появилась петиция, в которой администрации мессенджера Telegram предлагается присоединиться к борьбе с «антиваксерами». Кстати, в новостях яндекса появился на эту тему соответствующий сюжет.

Остаётся добавить, что от «борцов» с мраком, или, как говорится в их манифесте, «мракобесам» (сюда, согласно манифесту, относятся «сторонники плоской Земли, отрицателям лунного проекта США, адепты лечения рака подорожником») досталось не только Шукшиной, но и ещё нескольким людям.

Характерно, что ТГ-канал «борцов» публикует фотографии с личными данными «пациента». Приводится также количество подписчиков и переработанная «борцами» квинтэссенция философии «пациента». Пока таких набралось немного, но канал пополняется. Кстати, здесь же для весомости опубликовано нашумевшее «письмо 11».

«Мракоборец» призывает к различным мерам воздействия на «антиваксеров», напоминая в «карточке» каждого из «пациентов», что «пора действовать». Не углубляясь в детали, отметим, что, по мнению активистов, «мракобесам бесполезно что-то объяснять и доказывать», ведь «логика против них бессильна» и «научных фактов они осознать не в состоянии», так что:

«Но мы можем загнать мракобесов обратно в их тёмные норы, и очистить от них социальные сети! Человек, не верящий в прогресс, должен сидеть в землянке и рисовать клинописью на глиняной табличке при свете лучины, а не строчить посты в социальных сетях. Давайте их просто забаним! Всех, без остатка».

Этим «борцы» и предлагают заниматься своим сторонникам.

Подытожив, хочется обратить внимание, что теперь и в России появился свой «миротворец». Только, в отличие от украинской мерзости, здесь предлагается «загонять в норы» исключительно соотечественников.

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