Курган, , 19:45 — REGNUM В Курганской области будут принудительно изымать необрабатываемые земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Земля Yarregion.ru

Ранее был установлен факт невыполнения требований земельного законодательства РФ гражданином К., который на правах собственника владеет четырьмя земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью 72,5 га, расположенными в Белозерском районе Курганской области. За три года его пашня заросла, на ней появились кустарники.

Своими действиями владелец пахотной земли нарушил законодательные требования по её обработке, ему было выдано 15 различных предписаний и предостережений, исполнение которых он проигнорировал.

Управление Россельхознадзора передало материалы на нарушителя в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Правительственное ведомство подало исковое заявление в Белозерский районный суд для начала процедуры изъятия у нарушителя земельных участков.