Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» появится специальная отметка, предупреждающая пользователей о возможных спойлерах. Информация об этом появилась 14 декабря в блоге компании.

Человек-паук Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США

Таким образом, представители соцсети хотят «сохранить интригу» и защитить своих пользователей от спойлеров фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В каждом посте, в котором будет упоминаться сюжет киноленты, появится соответствующая отметка. Нововведение будет доступно как в компьютерной версии соцсети, так и в мобильном приложении.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 15 декабря 2021 года. В России картина выйдет в день мировой премьеры.

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