Ханты-Мансийск, , 19:38 — REGNUM Власти Югры в 2022 году откроют специализированные организации, оказывающие медпомощь лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — вытрезвители. Об этом сообщила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

Вытрезвитель Цитата к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия

В отличие от прежних, бывших в подчинении у МВД, учреждений, новые вытрезвители будут отличаться тем, что созданы как структурные подразделения центров социального обслуживания.

Сперва вытрезвители откроют в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. В каждом из них планируется по 20 мест. По словам Терезы Пономарёвой, работа вытрезвителей предполагает «своевременную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы обеспечить защиту их жизни, здоровья». Кроме того, вытрезвители «помогут выявить югорчан, которым нужна помощь социальных служб», отметила Пономарёва.

«Это будет не только вытрезвление, но и дальнейшая работа для того, чтобы люди вновь не попадали в вытрезвители», — добавила сообщила директор департамента социального развития ХМАО.

В социальных сетях югорчане уже задаются вопросами, будут ли при трезвении требовать QR код, проводить тестирование на наличие у пьяного человека коронавируса. Некоторые жители Югры в шутку выразили готовность забронировать заранее места в новом социальном учреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.

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