Женева, Швейцария, , 19:37 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о случаях заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» в общей сложности из 77 стран. Об этом сообщил на брифинге 14 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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«Сообщения о варианте «Омикрон» поступили уже из 77 государств», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что данный штамм коронавируса может стать доминирующим в Европе уже к началу 2022 года.

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