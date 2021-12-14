Подгорица, 14 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Россия готова к сотрудничеству с Черногорией в области здравоохранения, об этом сообщил во время встречи с министром здравоохранения доктором Еленой Боровинич Бойович в Москве с министром здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Медицина

Министры встретились на полях международной конференции Всемирной организации здравоохранения, которая проходит сегодня и завтра в столице России.

Министр здравоохранения Боровинич Бойович поблагодарила за прием в традиционно дружественной стране и поздравила Россию с успешным производством вакцины против коронавируса.

Министр Мурашко выразил готовность России помочь Черногории, а также в контексте цифровизации, в разработке обновленных и удобных регистров хронических неинфекционных заболеваний, что является темой конференции в Москве.