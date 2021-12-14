Барселона, Испания, 14 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Стадионе университета имени Короля Сауда» каталонская «Барселона» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Нето, Сержиньо Дест, Клеман Лангле, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Дани Алвес, Рики Пуч, Альваро Санз, Ферран Ютлга, Филиппе Коутиньо, Юсуф Демир.

«Бока Хуниорс»: Аугустин Росси, Маркос Рохо, Эдвин Кардона, Луис Адвикула, Карлос Искиердос, Йорман Кампузано, Хуан Эдуардо Рамирес, Фрэнк Фабра Себастьян Вилья, Луис Васкес, Аугустин Алмендра.

В последний раз каталонский клуб встречался с аргентинским 15 августа 2018 года также в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Малком, Лионель Месси и Рафинья Алькантара.