Лондон, 14 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $1450 за тысячу кубометров впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 14 декабря.

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По состоянию на 18:58 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF достигла $1456 за тысячу кубометров, что более чем на 8% превысило расчётную цену предыдущего дня.

В последние раз фьючерсы на газ торговались выше уровня в $1450 за тысячу кубометров 6 октября текущего года.