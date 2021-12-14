Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Героиня мультсериала «Рик и Морти» по имени Саммер выпустила рождественскую рэп-песню It's Rickmas Time. Об этом 14 декабря пишет «Афиша Daily».

Рик и Морти Цитата из мc « Рик и Морти» США

По данным СМИ, текст для композиции написала сценаристка шоу Saturday Night Live Хизер Энн Кэмпбелл, а музыку — композитор мультсериала Райан Элдер. Песню исполнила актриса Спенсер Грэммер, которая и подарила свой голос Саммер.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Рик и Морти» насчитывает пять сезонов. Впервые шоу вышло в 2013 году на телеканале Cartoon Network.

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