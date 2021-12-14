Стокгольм, , 19:54 — REGNUM Рождественская речь Ульфа Кристерсона, лидера самой крупной оппозиционной партии в парламенте Швеции «Умеренные», не состоится 15 декабря, поскольку у политика наблюдаются симптомы COVID-19. Об этом написала газета Aftonbladet.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

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Поскольку к Кристерссона есть явные признаки COVID-19, то он прошел ПЦР-тест и ожидает его результата.

«Ульф заболел и ожидает результата сданного ПЦР-теста», — заявила изданию пресс-секретарь «Умеренных» Никлас Гиллстрём.

В настоящее время нет информации о том, когда результат ПЦР-теста станет известным. Новая дата выступления Кристерссона по случаю Рождества будет объявлена только в январе.