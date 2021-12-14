Железноводск, Ставропольский край, , 19:14 — REGNUM В Ставропольском крае состоялись выборы мэра города Железноводска. Большинством голосов депутаты городской думы одобрили кандидатуру Евгения Бакулина. Об этом сообщил 14 декабря губернатор края Владимир Владимиров.

Каскадная лестница в Железноводске Пресс-служба губернатора Ставрополья

«По итогам состоявшегося конкурса большинство депутатов гордумы проголосовали за кандидатуру Евгения Евгеньевича Бакулина. Он хорошо знает город, повестку его жизни, его проблемы. Уверен, что как руководитель муниципалитета оправдает ожидания жителей и гостей Железноводска», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, 6 декабря ушел в отставку бывший мэр города Железноводска Евгений Моисеев. Он назначен и. о. главы Кисловодска. На его место временно был назначен заместитель мэра Евгений Бакулин.

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