Москва, , 19:53 — REGNUM Сирийские боевики-исламисты не принимали участия в боевых действиях между Азербайджаном и Арменией, а заявления об их присутствии там являются пропагандой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявила политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Яна Амелина Очевидно (причём с самого начала), что это были пропагандистские заявления, призванные хоть как-то оправдать провалы в организации обороны НКР, а потом и военного краха. Никто не перебрасывал никуда никаких исламистов, особенно из Сирии. Во-первых, в Азербайджане достаточно своих исламистов. Во-вторых, в Азербайджане более чем достаточно своих солдат и офицеров, рвавшихся на карабахский фронт. А если и не рвавшихся, то искренне считавших эту войну освободительной и героической. Более чем достаточно исламистов и непосредственно в Турции. Ну и по прошествии времени очевидно, что никаким «завезённым исламистам» не раздают домов и прочего в Карабахе.

«Пропаганду нужно отделять от реальности. Все сказанное не отменяет очевидных фактов — в регионе полно собственных, доморощенных исламистов. И в обозримом будущем их точно не станет меньше. Радикальный исламизм остается важнейшим фактором, влияющим на развитие событий в Закавказье и на Северном Кавказе», — заявила Амелина.