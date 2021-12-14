Краснотурьинск, Свердловская область, 14 декабря, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области не будут реорганизовывать местные политехникум и индустриальный колледж. Об этом написал в соцсетях глава города Александр Устинов.

(сс) Tamarcus Brown Учеба

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева отменена реорганизация индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, часть педагогов и родителей учащихся выступила против реорганизации образовательных учреждений. А затем власти пообещали привлечь представителей родительской общественности и предприятий-работодателей к процессу выработки оптимальных решений.