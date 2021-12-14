Пермь, , 19:25 — REGNUM У депутатов Законодательного собрания Пермского края от КПРФ, работающих на постоянной основе, возникли вопросы к размеру полученной зарплаты. Политики получили от 22 тыс. до 26 тыс. рублей, что якобы стало причиной недовольства. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Деньги © ИА REGNUM

Лидер фракции КПРФ и вице-спикер Ксения Айтакова подтвердила, что по поводу оплаты труда у членов фракции недовольство было. Политик посоветовала коллегам обратиться к председателю Заксобрания для прояснения финансового вопроса.

Разные СМИ, со ссылкой на свои источники отмечают, что заработок депутатов может составлять от 70 тыс. до 120 тыс. рублей, включая доплаты к окладу.

Информресурсы публикуют версию, согласно которой депутатов — оппозиционеров могли наказать, лишив премиальных. Коммунисты голосовали против проекта краевого бюджета на 2022−2024 годы. Между тем, такое поведение оппозиция демонстрирует не первый год, но санкции за это ранее не применяли.

Эксперты не исключают, что и другие депутаты краевого парламента могли получить такие же зарплаты, но эти факты не предавались огласке. Если же в ситуации оказались только коммунисты, то речь может идти о политическом прессинге, считают эксперты.