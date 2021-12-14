Пермь, 14 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. У депутатов Законодательного собрания Пермского края от КПРФ, работающих на постоянной основе, возникли вопросы к размеру полученной зарплаты. Политики получили от 22 тыс. до 26 тыс. рублей, что якобы стало причиной недовольства. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM Деньги

Лидер фракции КПРФ и вице-спикер КсенияАйтакова подтвердила, что по поводу оплаты труда у членов фракции недовольство было. Политик посоветовала коллегам обратиться к председателю Заксобрания для прояснения финансового вопроса.

Разные СМИ со ссылкой на свои источники отмечают, что заработок депутатов может составлять от 70 тыс. до 120 тыс. рублей, включая доплаты к окладу.

Информресурсы публикуют версию, согласно которой депутатов-оппозиционеров могли наказать, лишив премиальных. Коммунисты голосовали против проекта краевого бюджета на 2022−2024 годы. Между тем такое поведение оппозиция демонстрирует не первый год, но санкции за это ранее не применяли.

Эксперты не исключают, что и другие депутаты краевого парламента могли получить такие же зарплаты, но эти факты не предавались огласке. Если же в этой ситуации оказались только коммунисты, то речь может идти о политическом прессинге, считают эксперты.