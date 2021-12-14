Москва, , 19:05 — REGNUM Абсолютно очевидно, что граждане России достаточно чётко делят свое отношение: с одной стороны— к братскому народу, простым украинцам. С другой — своё отношение к той власти, которая, по большому счёту, выражает интересы достаточно узкой и немногочисленной социальной группы внутри Украины, которая характеризуется русофобскими высказываниями, разжиганием ненависти, которая, как мы знаем, очень любит противопоставлять России всё, что есть на Украине. Об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, комментируя итоги исследования ВЦИОМ, которые показали: большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами (57−62%).

Два украинца Цитата из хф Ночь перед Рождеством. реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР

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Сравнивая выводы аналогичного опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг», в котором получен прямопротивоположный результат, он пояснил:

«В этом смысле мне кажется, что во многом результатом подобного рода правильной, объективной, как мне кажется — абсолютно беспристрастной позиции русских людей по отношению к простым украинцам является то, что в нашем государстве, в средствах массовой информации, всевозможных изданиях (я уж не говорю о продуктах музыкального творчества — либо кинотворчества) нигде вообще не то, чтобы не пествуется ненависть в отношении украинцев, она в принципе — сама мысль, сам вот этот нарратив, он неприемлем.

И конечно русские люди, они очень надеются, что сам украинский народ в скором времени изменит украинскую политику, потому что будет выбирать совершенно других людей для того, чтобы они представляли их интересы внутри Украины. Конечно, та агрессивная и систематическая русофобская пропаганда, которую мы сейчас наблюдаем на Украине, она безусловно дает свои плоды — от этого никуда не деться. И конечно результаты очень печальные, потому что среди разных социальных групп, разных возрастных групп, мы видим, что вот это зомбирование — оно, к сожалению, дает свои плоды и с каждым годом процент людей, которые относятся к русским, как врагам, а не как к братьям — он увеличивается.

И конечно, в первую очередь — за счет всё большего вовлечения в эту группу молодёжи, которая, как мы знаем, подвергается не просто пропаганде и обработке внутри школы, внутри в целом общества, которая в принципе считает своей целью (для многих это действительно так) войну с Россией.

И в этом смысле очень символично, что вот эти два исследования вышли, потому что даже в нашей стране находятся определённые элементы, которые пытаются рассказать о том, что именно наш телевизор, наша пропаганда пытаются оболванить русских людей, что якобы пестуют ненависть в нашей стране.

Это опять же, очень заметная точка зрения, она всегда преобладает, в основном, в том информационном пространстве, где существует молодёжь. Хотя на самом деле это совершенно не так. Если посмотреть того же Дудя, который говорит о том, что мы сеем ненависть, ту-же Собчак, или каких-то других блогеров-миллионников, которые являются лидерами общественного мнения (по крайней мере у молодёжи), то мы увидим, что эти люди совершенно не находятся в государственной повестке. Они совершенно не видят, что как раз в нашей стране позиция всегда — и общества и экспертов, и госвласти — заключается в том, что мы разделяем украинский народ и украинское государство.

Почему-то в случае с Украиной, самое интересное, эти же товарищи не задумываются, что там по-настоящему происходит это русофобская обработка, там закрывают независимые средства массовой информации, которые в принципе — не то чтобы говорят что-то позитивное в отношении России — а те, которые задаются элементарными вопросами к самой украинской власти.

И эта точка зрения — альтернативная, она там не просто не приветствуется, она там шельмуется, людей там преследуют по политическим мотивам, людей закрывают в тюрьмы, выносят реальные обвинительные приговоры, дают реальные уголовные наказания. И конечно этот русофобский информационный кокон, который создан на Украине, он рано или поздно прорвётся.

И опять же русские люди, как мы видим согласно этому опросу, они в это свято верят. Поэтому мне кажется, что важно, чтобы и в нашей стране те люди, которые пытаются дискредитировать политику государства, они имели определённые обязательства доказывать, как минимум, свою точку зрения.

Но, как мы знаем, обычно эта точка зрения основана на ненависти к собственному государству (либо основана на своих собственных политических взглядах). Потому что реальность показывает объективные цифры, которые дают социологические следования, которые в общем-то говорят о том, что для большинства граждан России Украина была, есть и будет дружественным государством.

Я уже не говорю о том, что в России постоянно все «болеют» на таком гражданском, обывательском уровне, за украинских спортсменов — за их команды, в том числе — футбольные. Такую же ситуацию в нынешней Украине представить себе невозможно. И конечно во многом точка зрения российских граждан обусловлена тем, что мы верим в лучшее, что вот этот морок, который к сожалению всё чаще посещает Украину, он рано или поздно с падёт».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному украинской социологической группой «Рейтинг» среди 2500 граждан старше 18 лет, большинство респондентов (55%) не согласны с заявлением президента России Путина, что «русские и украинцы — один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству».

О том, что большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами, сказано в опросе ВЦИОМ.

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