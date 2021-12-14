Брюссель, , 19:00 — REGNUM Североатлантический альянс считает «недостойным доверия» предложение России о заключении моратория на размещение ракет средней дальности в Европе, заявил 14 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Своё «недоверие» Столтенберг обосновал тем, что в 2019 году Россия вышла из договора по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД) вслед за аналогичным шагом США.

По его словам, «доверие» наступит только после уничтожения российских ракет.

«Предложение России о моратории недостойно доверия, поскольку у нас был запрет, и Россия нарушала этот запрет. Пока Россия не уничтожит в проверяемой форме свои ракеты, которые нарушали договор, не заслуживает доверия предложение моратория на размещение того, что они уже начали размещать», — заявил Столтенберг.

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