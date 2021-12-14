Ставрополь, 14 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин исполнил желание школьницы Татьяны Троценко из Ставропольского края. Юная жительница города Изобильный побывала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, сообщили 14 декабря в пресс-службе главы Ставрополья.

Константин Сомов. Русский балет. 1930

Её пожелание посмотреть балет в театре попалось президенту России на «Ёлке желаний». Он пообещал исполнить его, и уже спустя несколько дней девочка смогла посмотреть «Лебединое озеро».

Татьяна Троценко воспитывается в многодетной семье. В 2021 году у нее обнаружилось тяжелое заболевание. Девочка проходит лечение в Санкт-Петербурге. У неё есть музыкальное образование, она окончила хореографическую школу, увлечена балетом.

Напомним, шар с пожеланием 13-летней девочки из Ставропольского края, мечтающей посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре, 5 декабря снял Владимир Путин с «Ёлки желаний», установленной на сцене в «Манеже».

"Считай, что ты уже в дороге», — пообещал Татьяне тогда Путин.

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