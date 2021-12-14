Тюмень, 14 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Вынесен приговор посреднику во взяточничестве бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Publicdomainpictures.net Взятка

Установлено, что с июня по август 2020 года 43-летний тюменский предприниматель работал на возведении двух строительных объектов для начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Частичная оплата за выполненные работы производилась Селюниным путём выдачи водительских прав шести лицам, которые за указанные незаконные действия передали бизнесмену взятки.

Суд признал бизнесмена виновным по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий»). Подсудимый вину признал. Ему назначено наказание сроком четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок содержания под стражей Александра Селюнина продлён на полгода, до 13 апреля 2022 года.