14 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 20:00 — REGNUM Решение Совета Госдумы снять законопроект о QR-кодах в общественном транспорте с рассмотрения не только обрадовало значительную часть общества, но и стало ключевой темой в российском сегменте Telegram. Однако всеобщее ликование по этому поводу разделили далеко не все телеграм-каналы.

QR-код (коронавирус) Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие из популярных «телег» отнеслись к новости настороженно, но вовсе не потому, что были сторонниками принудительной вакцинации. Просто значительная часть ТГ-каналов усомнилась, что обществу удалось переломить ход повестки с принудительной вакцинацией и пусть и частично, но отстоять свои права. Отсюда и попытки искать подвох в решении об отмене идеи с QR-кодами в общественном транспорте.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте стало результатом диалога Госдумы и правительства России на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Позже Володин сообщил, что Совет Госдумы снял с рассмотрения указанный проект федерального закона.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Сразу после этого из телеграм-каналов буквально посыпались комментарии с оценкой произошедшего события. Многие, как, например, ТГ-канал «ПолитСатирКа», предпочли смотреть на принятое решение с политической точки зрения, указав, какие дивиденды и кому благодаря этому достанутся.

«Вячеслав Володин сорвал информационный банк, объявив о снятии законопроекта о QR-кодах с рассмотрения нижнего парламента. Решение было принято, очевидно, на заседании с Путиным, но главный профит достанется Володину», — отметил автор поста.

Следствием принятого решения станет усиление веса Госдумы. При этом новость о том, что обязательное введение QR-кодов для посещения общественных мест продолжает рассматриваться, осталась за рамками широкого обсуждения, отмечает ТГ-канал. Что касается противников QR-кодов, то они очень наивны, если верят в свою победу. Тактика «выдвинуть невыполнимое, чтобы потом добиться нужного, отступив» предсказуемо сработала, считает автор поста. Однако телеграм-канал «БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024» придерживается в этом вопросе более оптимистичной позиции.

«Именно об этом мы вчера в итогах недели и написали. Ничего не решено, и Володин неспроста играл против лагеря qrщиков. Закон о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения Госдумой. Активно пошли вбросы о том, что решение временное и закон всё же будет принят. Посмотрим! А может, быстрее COVID-19 сойдет на нет? Сколько там человек от «Омикрона» погибло? 0?» — отметил ТГ-канал.

Снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте произошло по инициативе Путина, полагает телеграм-канал «Образ будущего». И это является не просто смягчением, а полным пересмотром стратегии запугивания и принуждения противников вакцинации.

«Идти и дальше наперекор обществу и Путину? Ради чего? Ради нескольких зарвавшихся начальников в Кремле? Ради Голиковой? Авторы стратегии запугивания и принуждения должны уйти в отставку. Они себя в этом зеркале процесса прекрасно опознают. Все, кто участвовал в пропаганде этого законопроекта, могут начать объяснять. Мы все внимание (нет — просто отвалите в сторону). Казань подставилась нехило. Как и «Аэрофлот», побежавший вперёд паровоза», — высказался автор публикации.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако праздновать свою победу противникам принудительной вакцинации еще рано, отмечает ТГ-канал «Проект «СКАНЕР». Его администратор напомнил своим подписчикам, что помимо отклоненного законопроекта о QR-кодах в общественном транспорте, есть еще один, касающийся пребывания в общественных местах.

«Радоваться пока рано: введение кодов в общественных местах по-прежнему планируется. Судя по реакции Минтранса, не исключено, что законопроект доработают и отложат на после праздников, поскольку правительство и без того уже находится в фокусе негативного внимания из-за возросших к Новому году цен. Да и опыт регионов — родоначальников внедрения инициативы — не показал эффективность. Проверки на транспорте обернулись коллапсом, и по итогу в Казани мера и вовсе перестала работать сама собой», — поделился своими догадками автор публикации.

По его мнению, совсем отказываться от этой идеи власти не намерены: речь идёт просто о смягчении базового законопроекта. Однако если происходят какие-то послабления на федеральном уровне, то, значит, пора готовиться к перегибам на местах, предостерег «Проект «СКАНЕР».

»Сейчас несамостоятельные акторы в виде партий системной оппозиции («Новые люди») начинают бить себя пяткой в грудь и приписывать себе этот успех, что смотрится как комичная карликовость. Реалии же таковы, что ряду акторов Системы удалось добиться смягчения, но Володину и многим депутатам Госдумы этого бы не удалось, если бы их не поддержал силовой блок», — высказал свою точку зрения относительно подоплеки вопроса телеграм-канал Scriptorium.

Ключевой вопрос, на его взгляд, заключается в том, какую роль в этом смягчении QR-кодизации сыграл татарстанский эксперимент и социология. По мнению автора поста, роль эта была невысокой.

«Что дальше? А дальше рамочный характер QR-кодов будет обеспечен, а технократы в Системе начнут кропотливую работу по QR-кодизации всея Руси. Блицкрига не вышло, тактика поменяется, но стратегия останется прежней», — отметил Scriptorium.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, в этом вопросе уместно провести аналогию с дистанционным электронным голосованием. Внедрение этой системы волеизъявления началось с 2019 года, но только в 2021 году она смогла сыграть существенную роль во время выборов в Москве.

«Также, видимо, будет и с QR-кодами. Его негативные плоды обществу еще предстоит вкусить, только не сейчас, а через несколько лет. QR-коды институционализируются как инструмент властного контроля за обществом, а не только как антиковидная мера. Для противодействия этим планам Володин уже не поможет, тут нужны эффективно работающие социальные институты и выражение общественного мнения. А с этим структурные сложности», — подытожил телеграм-канал.

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