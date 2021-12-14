Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Сэм Фендер признался, что не хочет медлить со следующим альбомом и готов приступить к записи в Нью-Йорке (США). Об этом 14 декабря сообщает портал NME.

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Исполнитель из Ньюкасла в разговоре с порталом NME сообщил, что возьмёт небольшой перерыв на рождественские праздники и приступит к записи новой пластинки после них. Он объяснил это тем, что процесс написания музыки является «временем расслабления» для него и его команды. «Честно, я люблю это дело! Это лучше всего для моего здоровья», — признался Фендер. «Если я не стану этого делать, то я просто вернусь домой в Ньюкасл и застряну в пабах на недели вперед. Я конечно собираюсь зажечь на Рождество, но, вероятно, мне придется уехать на Новый год в Нью-Йорк, чтобы вернуться в студию и сфокусироваться на работе».

Сэм Фендер также добавил, что у него осталось несколько «сырых записей» после завершения предыдущего альбома. Seventeen Going Under, вышедший в сентябре 2021 года, ранее был признан порталом NME альбомом года, а заглавный сингл пластинки попал в их список 50 лучших песен.