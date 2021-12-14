Москва, , 18:57 — REGNUM Исполнительница Лариса Долина рассказала о том, что премьера её совместного трека с коллегой Григорием Лепсом не состоится. Певица написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Григорий Лепс Okras

https://www.instagram.com/p/CXb9qGPIo1s/

По словам Долиной, утром ей позвонил представитель Лепса и отменил их совместное выступление в концертном зале «Крокус Сити Холл». Причиной стала «внезапная Гришина болезнь».

«Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому, что самое главное — это здоровье», — обратилась к Лепсу певица. Однако она не сообщила, что именно произошло с коллегой.

Ранее Григорий Лепс опубликовал в своих соцсетях фотографию с певицей Полиной Гагариной. Подписчики артиста отметили, что он сильно похудел и выразили беспокойство его состоянием здоровья.

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