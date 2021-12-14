Тверь, , 18:47 — REGNUM В Тверской области c 2022 года вводится новая выплата для детей войны и увеличивается размер ежемесячной надбавки Почетным гражданам Тверской области. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрены 14 декабря на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Новая мера социальной поддержки детей войны вводится по инициативе главы региона.

«Эту ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей получат дети войны, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат. Если же жители из этой категории имеют статус «Ветеран труда» или «Ветерана труда Тверской области» и получают ежемесячную денежную выплату, то ее будет увеличен до 800 рублей», — прокомментировал тему журналистам Губернатор.

Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38 тыс. 500 — жители, имеющие статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда». Свыше 8 тыс. 300 граждан — дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат.

Решением Игоря Рудени дети войны в 2021 году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ. Такая льгота есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей.

Закон «О детях войны в Тверской области» принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах детям войны предоставлялась единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3000 рублей.

На заседании правительства также одобрена законодательная инициатива об увеличении размера ежемесячной выплаты Почетным гражданам Тверской области с 3 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Сейчас в регионе 19 жителей, удостоенных такого звания.