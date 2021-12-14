Тверь, 14 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Тверской области c 2022 года вводится новая выплата для детей войны и увеличивается размер ежемесячной надбавки Почетным гражданам Тверской области. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрены 14 декабря на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Новая мера социальной поддержки детей войны вводится по инициативе главы региона.

«Эту ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей получат дети войны, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат. Если же жители из этой категории имеют статус «Ветеран труда» или «Ветерана труда Тверской области» и получают ежемесячную денежную выплату, то ее будет увеличен до 800 рублей», — прокомментировал тему журналистам Губернатор.

Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38 тыс. 500 — жители, имеющие статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда». Свыше 8 тыс. 300 граждан — дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат.

Решением Игоря Рудени дети войны в 2021 году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ. Такая льгота есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей.

Закон «О детях войны в Тверской области» принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах детям войны предоставлялась единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3000 рублей.

На заседании правительства также одобрена законодательная инициатива об увеличении размера ежемесячной выплаты Почетным гражданам Тверской области с 3 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Сейчас в регионе 19 жителей, удостоенных такого звания.