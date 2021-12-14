Москва, 14 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Евросоюз без каких-либо оснований обвинил граждан России в причастности к частной военной компании, ввёл против них санкции, которые нельзя считать легитимными, заявила 14 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Она отметили, что практика односторонних санкционных ограничений нелегитимна с точки зрения международного права.

«Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании», — указано в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Кроме того, Захарова отметила, что развернутая странами Запада истерия вокруг темы российских ЧВК ярко свидетельствует «о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Евросоюз объявил о введении санкций против российских ЧВК, обозначаемых на западе как «Группа Вагнера».