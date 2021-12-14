Москва, 14 декабря, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе в среду, 15 декабря, намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года в объёме 30 млрд рублей и выпуска № 26 240 с погашением 30 июля 2036 года в объёме 20 млрд рублей.

Читайте также:Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в ценные бумаги РФ

Напомним, за восемь аукционных дней, проведённых с начала октября, Минфин разместил ценные бумаги на общую сумму на 181,5 млрд рублей.

При этом в ноябре ведомство отменило два из четырёх запланированных аукционов из-за возросшей волатильности на финансовых рынках. Отмечалось, что данное решение принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

В общей сложности, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за весь IV квартал текущего года ведомство намерено разместить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.