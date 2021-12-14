Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца под стражу в СИЗО таксиста Джаббара Атакишиева, который напал с ножом на двоих пассажиров у которых не оказалось с собой наличных денег. Один мужчина погиб, другой был тяжело ранен. Об этом решении 14 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 10 декабря между 27-летним таксистом и двумя его пассажирами произошел конфликт из-за оплаты проезда. Как установили в суде, Атакишиев у дома 34 по улице Ленсовета нанес не менее одного удара колюще-режущим предметом в область грудной клетки слева 38-летнему пассажиру и не менее 17 ударов в туловище 56-летнему мужчине. В результате полученных повреждений старший из потерпевших скончался в больнице №26. Второго пассажира удалось спасти, он находится на лечении в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Злоумышленник с места происшествия сбежал. Однако его удалось задержать 12 декабря в Воронежской области и доставить в Петербург. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Как уточнили в ОПС, вину Атакишиев признал полностью.

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указывает, что обвиняемый является гражданином иностранного государства, не проживает по адресу временной регистрации, официально не трудоустроен, скрылся с места происшествия, покинул Петербург и был задержан сотрудниками полиции в ходе ОРМ на территории Воронежской области», — уточнили в ОПС.

Джаббар Атакишиев помещен в СИЗО как минимум до 10 февраля 2022 года.

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