Тверь, , 18:41 — REGNUM На заседании правительства Тверской области, которое 14 декабря провёл губернатор Игорь Руденя, принят календарь туристских событий на 2022 год. Как сообщает ИА REGNUM, всего в него включено 123 мероприятия — на 17 событий больше, чем в 2021 году, и в три раза больше, чем в 2018-м.

Тверь Пресс-служба правительства Тверской области

«Видим, как растет интерес к нашей области. Включили в календарь новые события, при этом сохранили традиционные праздники, такие как «Селигерский рыбник», «Калитка». Важно сформировать календарь хороших, качественных событий для людей всех возрастов — детей, старшего поколения, студентов. Это также связано с благоустройством и развитием инфраструктуры территорий», — отметил Игорь Руденя по итогам заседания правительства.

Мероприятия включены в календарь по итогам экспертного отбора. В него вошли гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события. В 2022 году запланированы ставшие уже традиционными фестивали «Верещагин СырFest» в Конаковском районе, «Калитка» в Лихославльском муниципальном округе и «Селигерский рыбник» в Осташкове, ОМА RANDA в Спирово, триатлон IRONSTAR в Конаковском районе.

Туркалендарь в этом году дополнен новыми позициями: это фестивали Athletics League в Твери и «Душа России» в Зубцовском районе, «Замытская радуга» в Рамешковском муниципальном округе, «Небесный вояж» в Калининском районе и «Мы-славяне» в Кимрах, День оленя в Калининском районе.

Больше всего мероприятий, вошедших в туристский календарь, планируется организовать в Твери — 20, а также в Торжокском (10), Старицком (8), Конаковском (6) районах, Кашинском и Осташковском городских округах (по 6 событий), Лихославльском муниципальном округе (5).

Туристский календарь событий Тверской области регулярно получает признание на российских и на международных конкурсах. В 2021 году Верхневолжье вошло в число победителей Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. По его итогам событийный календарь региона занял третье место, а три областных мероприятия признаны лучшими в стране.