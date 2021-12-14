Ташкент, , 18:42 — REGNUM За 11 месяцев текущего года общее количество поступивших в минздрав Узбекистана жалоб на некачественную медицинскую помощь увеличилось на 12 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Узбекистана. Общее количество жалоб составило 57,6 тыс.

Геррит Дау. Врач. 1653

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Ведомство отмечает, что, к сожалению, население часто вынуждено обращаться в виртуальную приемную президента и народную приемную, виртуальную приемную премьер-министра, генеральную прокуратуру и другие ответственные органы «даже по простым вопросам, которые можно решить на месте».

«Прискорбно и то, что с каждым годом у наших соотечественников растет заболеваемость некоторыми заболеваниями. В частности, заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличилась на 20% за последние пять лет», — отмечает ведомство.

Кроме того, говорится в сообщении, несмотря на то, что в функционирует множество лабораторий, из-за отсутствия условий и опыта по сбору анализа крови и, соответственно, неправильных диагнозов, количество обращений в республиканские учреждения по поводу тяжелых осложнений диабета увеличилось на 10%.

«Все это связано с отсутствием современных, инновационных, инициативных, профессиональных и творческих кадров в решении проблем в системе здравоохранения», — говорится, в частности, в сообщении.

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