Москва, 14 декабря 2021, 18:36 — REGNUM В Госдуму поступило около 145 отзывов на законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, все они положительные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»
«В наш комитет поступило 145 отзывов органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации… Мне доложили, что есть отзывы, которые не зарегистрированы. Мы их все проанализировали, все без исключения отзывы в поддержку данного законопроекта «, — сказал Пискарёв.
По его словам, отзывы продолжают поступать в комитет.
Правительственный законопроект ранее решением Совета Думы был направлен в том числе в регионы, заксобрания и органы исполнительной власти должны были в течение 30 дней сообщить нижней палате парламента свою позицию.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы рассказал об особенностях голосования по QR-кодам