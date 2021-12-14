Москва, , 18:36 — REGNUM В Госдуму поступило около 145 отзывов на законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, все они положительные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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«В наш комитет поступило 145 отзывов органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации… Мне доложили, что есть отзывы, которые не зарегистрированы. Мы их все проанализировали, все без исключения отзывы в поддержку данного законопроекта «, — сказал Пискарёв.

По его словам, отзывы продолжают поступать в комитет.

Правительственный законопроект ранее решением Совета Думы был направлен в том числе в регионы, заксобрания и органы исполнительной власти должны были в течение 30 дней сообщить нижней палате парламента свою позицию.

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