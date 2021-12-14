Сеул, 14 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. У южнокорейской актрисы Пак Со Дам обнаружили рак щитовидной железы. Об этом 14 декабря пишет Elle Girl.

Цитата из к/ф «Паразиты» реж Пон Джун-хо 2019 Южная Корея С телефоном

По данным СМИ, артистка узнала о болезни во время планового медицинского осмотра. Пак Со Дам уже сделали необходимую операцию, и её жизни ничто не угрожает.

ИА REGNUM напоминает, что Пак Со Дам стала всемирно известна в 2019 году благодаря роли в фильме «Паразиты». Она сыграла сестру главного героя.