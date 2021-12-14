Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Прокуратура Петербурга изъяла уголовное дело в отношении мужчины, облившего кислотой 16-летнюю девочку, из производства отдела дознания полиции и передала для дальнейшего расследования в следственный отдел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Уголовное дело

Напомним, вечером 10 декабря 24-летний Даниил Кот вылил на 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника серную кислоту. Молодой человек получил легкие травмы, а у девушки диагностировали химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также химический ожог роговиц глаз. За здоровье пострадавшей борются врачи.

В тот же день полиция возбудила уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по ней мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Прокуратура провела проверку и установила, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, из-за чего дело подлежит передаче для расследования в Следственный комитет. Отметим, если СК переквалифицирует дело на ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), обвиняемому будет грозить до восьми лет лишения свободы, а по части 2 той же статьи — до десяти лет.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — добавили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 12 декабря решением суда Даниил Кот (ранее Даниял Талибов) был помещен под стражу до февраля 2022 года. Мужчина признался в содеянном, заявил о раскаянии. Ему предъявлено обвинение.