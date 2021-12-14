Тамбов, , 18:31 — REGNUM Тамбовская область вошла в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сертификат, выданный Тамбовской области Tambov.gov.ru

Тамбовская область заняла третье место в итоговой таблице рейтинга, подготовленного по результатам исследований госзакупок в 2021 году, уступив только Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу. По мнению экспертов, лидерство в рейтинге — результат выстроенной прозрачной централизованной системы контрактных отношений. Ранее врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поставил задачу перенастроить работу контрактной системы региона для оптимизации сроков проведения закупочных процедур при реализации нацпроектов.

«Лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок говорит о высоком профессионализме специалистов контрактной системы Тамбовской области, — подчеркнул Максим Егоров. — От их качественной работы напрямую зависит эффективное использование бюджетных средств при реализации нацпроектов, что, в свою очередь, напрямую влияет на качество жизни людей».

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром. Он специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия среднего и малого бизнеса, распределения госзаказа по видам экономической деятельности.