Бухарест, , 18:31 — REGNUM С января 2022 года жертвы домашнего насилия в Румынии смогут рассчитывать на регулярную бесплатную медицинскую помощь в государственных клиниках и больницах страны. Об этом заявила румынский министр по делам семьи, молодежи и равных возможностей Габриела Фиря, сообщает 14 декабря бухарестский телеканал Digi24.

По словам министра, с нового года государство берет на себя все расходы по проведению медицинских экспертиз, предварительного лечения и дальнейшей реабилитации людей, пострадавших от побоев в семьях.

«Я буду лично общаться с представителями минздрава, и гарантирую подписание соответствующего соглашения», — отметила Фиря. Кроме того, чиновница пообещала выделение дополнительных бюджетных средств на программу социальной помощи для указанной категории граждан. При этом на вопрос, сможет ли правительство Румынии найти дополнительные средства для реализации такой программы, Фиря не ответила.

Согласно официальной информации, каждая четвертая женщина в Румынии регулярно подвергается насилию со стороны мужа в собственном доме. По некоторым данным, агрессию со стороны супруги в стране испытывает каждый седьмой румын.