Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Новые люди» Дмитрий Панов предложил Роспотребнадзору смягчить часть ограничительных мер в городе в новогоднюю ночь. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе парламента Петербурга.

Новый год Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дмитрий Панов попросил руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталию Башкетову смягчить некоторые антиковидные меры, действующие в Петербурге. Депутат считает, что в городе можно предоставить возможность общепиту работать в ночь с 31 декабря на 1 января при соблюдении ограничительных мер.

Помимо этого Дмитрий Панов предложил увеличить наполняемость фуд-кортов с 50% до 75% посетителей при вакцинации 85% работников общественного питания.

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Депутат также поддержал просьбу петербургских бизнесменов об отсрочке введения обязательных QR-кодов в общепите и розничной торговле. Дмитрий Панов просит Роспотребнадзор перенести начало действия этой меры с 27 декабря 2021 года на 1 февраля 2022 года либо на дату, которая будет принята Госдумой в соответствующем федеральном законе.

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