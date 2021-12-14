Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Вашингтон приветствует санкции Евросоюза, введённые против российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», заявил 14 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, эта организация оказывает «дестабилизирующее» влияние на конфликты в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике, регионе Сахеля (Мали) и на Украине.

«Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского союза, который ввел санкции в отношении поддерживаемой Россией группы «Вагнер» и связанных с ней лиц. Эти действия подчеркивают нашу совместную приверженность тому, чтобы давать ответ на дестабилизирующие действия этой организации в различных региональных конфликтах, в том числе на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР и регионе Сахеля», — заявил глава Госдепа США.

Напомним, в США и странах ЕС практически все российские частные военные компании объединяют под обозначением «ЧВК «Вагнер».

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