Вашингтон, 14 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Вашингтон приветствует санкции Евросоюза, введённые против российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», заявил 14 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

По его словам, эта организация оказывает «дестабилизирующее» влияние на конфликты в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике, регионе Сахеля (Мали) и на Украине.

«Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского союза, который ввел санкции в отношении поддерживаемой Россией группы «Вагнер» и связанных с ней лиц. Эти действия подчеркивают нашу совместную приверженность тому, чтобы давать ответ на дестабилизирующие действия этой организации в различных региональных конфликтах, в том числе на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР и регионе Сахеля», — заявил глава Госдепа США.

Напомним, в США и странах ЕС практически все российские частные военные компании объединяют под обозначением «ЧВК «Вагнер».